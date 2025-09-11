Fábrica de perfume e hidratante pirata movimentou meio bilhão de reais

O grupo suspeito de operar um esquema de falsificação de cosméticos movimentou mais de R$ 500 milhões com as fraudes. Uma megaoperação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizada nessa quarta-feira (10/9), desmantelou a prática criminosa.

A operação policial teve como foco estabelecimentos em Ceilândia e Aparecida de Goiânia (GO), onde funcionavam pontos de produção e distribuição de produtos que imitavam marcas conhecidas do setor de beleza. Os produtos falsificados eram vendidos como se fossem originais.

Segundo as investigações, os estabelecimentos eram o ponto final de uma rede estruturada de produção e distribuição de cosméticos falsos. O esquema envolvia fábrica em Goiás, uma distribuidora e diversas lojas de cosméticos no DF.

Durante a operação, foram apreendidos mais de 50 mil frascos de perfumes irregulares, além de maquiagens, eletrônicos e peças de vestuário.

Riscos à saúde

Além do impacto econômico, os produtos falsificados representam sérios riscos à saúde pública. Sem controle de qualidade ou testes dermatológicos, os cosméticos podem provocar reações graves, que vão de irritações na pele a infecções oculares.

A PCDF reforça que a operação é prova do compromisso com o enfrentamento ao mercado ilegal, garantindo a proteção da saúde e da segurança da população, a defesa dos direitos do consumidor e da propriedade intelectual.