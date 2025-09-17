Facções se unem ao TCP para aniquilar CV do Ceará: “Raça imunda”

Um comunicado oficial divulgado por criminosos do Terceiro Comando Puro do Ceará (TCP-CE), na última segunda-feira (15/9), anuncia o início de um embate violento que pode transformar a guerra entre criminosos ainda mais sangrenta no estado nordestino.

No texto, os faccionados afirmam que, a partir da data sinalizada no comunicado, “um grande passo no crime foi dado pelo estado”. Isso porque, as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Massa teriam se juntado ao TCP com um único objetivo: dizimar o Comando Vermelho (CV) do estado do Ceará.

Fontes do Ministério Público confirmaram à coluna que o comunicado é oficial. “Vamos eliminar essa raça imunda! Frisando a todos que hoje a GDE e Amigos da Massa estão vindo fechar no TCP-CE pra continuar sua luta contra o CV (sic)”, escreveram os bandidos.

O texto diz que a união se dá com o objetivo de trazer “dias melhores”. “Frisamos que hoje o TCP CE vem com uma doutrina totalmente diferente e mostrando o crime de verdade, onde cada qual manda na sua área, sem mandar na área do próximo.”

Confira o comunicado na íntegra:

Fechar modal. 1 de 1

O anúncio é datado de 15 de setembro

Arte/Metrópoles

Zona de Guerra

Nos três primeiros meses de 2025, o estado do Ceará registrou 729 mortes violentas. Em muitos casos, os crimes estão diretamente ligados aos conflitos gerados pelas facções que atuam no local.

Os conflitos pela tomada de poder têm gerado uma onda de violência no estado que, apesar de intensa neste momento, não é recente.

A violência também é evidenciada em outros setores. Em março de 2025, cinco empresas provedoras de internet encerraram suas operações no Ceará após ameaças de facções.