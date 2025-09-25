25/09/2025
Universo POP
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”

Fachin recusa oferta de festa para posse como presidente do STF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fachin-recusa-oferta-de-festa-para-posse-como-presidente-do-stf

O ministro Edson Fachin descartou ofertas de associações do meio jurídico que queriam organizar uma festa para celebrar a posse dele como novo presidente do STF, na próxima segunda-feira (29/9).

Fachin optou por uma cerimônia “sóbria”. O Hino Nacional será cantado pelo próprio coral do STF, o Supremo Encanto, composto em sua maioria por servidores da Corte.

Leia também

Com um perfil considerado discreto, o magistrado costuma repetir a frase: “À política o que é da política, ao direito o que é do direito”. Ao menos em tese, a postura tende a agradar a um segmento do Congresso Nacional que reclama haver ativismo judicial.

Fachin foi indicado por Dilma Rousseff ao STF e presidirá a Corte, pelos próximos dois anos, após o mandato de Luís Roberto Barroso.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost