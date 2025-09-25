fachin-recusa-oferta-de-festa-para-posse-como-presidente-do-stf

O ministro Edson Fachin descartou ofertas de associações do meio jurídico que queriam organizar uma festa para celebrar a posse dele como novo presidente do STF, na próxima segunda-feira (29/9).

Fachin optou por uma cerimônia “sóbria”. O Hino Nacional será cantado pelo próprio coral do STF, o Supremo Encanto, composto em sua maioria por servidores da Corte.

Leia também

Com um perfil considerado discreto, o magistrado costuma repetir a frase: “À política o que é da política, ao direito o que é do direito”. Ao menos em tese, a postura tende a agradar a um segmento do Congresso Nacional que reclama haver ativismo judicial.

Fachin foi indicado por Dilma Rousseff ao STF e presidirá a Corte, pelos próximos dois anos, após o mandato de Luís Roberto Barroso.