Faixa exclusiva entre São Sebastião e Jardim Botânico é suspensa

A medida da faixa exclusiva para ônibus na DF-463, entre São Sebastião e o Jardim Botânico, foi suspensa, nesta segunda-feira (22/9). De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF), a decisão já foi informada ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), responsável por fiscalizar a operação.

Em nota, o secretário Zeno Gonçalves confirmou que a medida será suspensa até que sejam aprofundados os estudos sobre como a faixa contribui para a melhoria do transporte coletivo na região.

“Desde a implantação da faixa, nós temos avaliado os resultados tanto para o transporte coletivo quanto para o trânsito na região, e detectamos que os ganhos para os ônibus não se mostraram tão significativos em contrapartida ao desempenho do trânsito”, acrescentou o secretário em nota.

A exclusividade da faixa foi anunciada na quinta-feira (18/9) e tinha como objetivo priorizar o transporte coletivo, que atende 52 linhas de ônibus que realizam 774 viagens por dia.

A expectativa era diminuir o tempo das viagens do transporte público no trajeto, entretanto, ainda no primeiro dia da faixa exclusiva, foram registrados grandes congestionamentos, com filas de veículos e lentidão no tráfego. Além disso, motoristas relataram aumento no tempo de deslocamento e dificuldades para acessar a via.