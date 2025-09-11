Fala de Zé Felipe em show aumenta rumores de romance com Ana Castela

11/09/2025
Uma fala de Zé Felipe durante um show em Uberaba, Minas Gerais, chamou a atenção das redes sociais e ampliou os rumores de affair do cantor com Ana Castela. Na ocasião, Zé teria revelado o “estilo de mulher” que ele gosta e o vídeo do momento viralizou.

Tudo começou quando, em um momento do show, Zé Felipe levou um fã para o palco para que ele pudesse pedir a namorada em casamento. Após todo o ritual, o homem brincou com Zé dizendo: “Porque nós gosta de loira, né Zé Felipe?”.

O cantor, então, surpreendeu a plateia ao dizer: “Eu gosto de morena”. A fala foi suficiente para a web voltar a acreditar em uma aproximação com Ana Castela, que é morena. Vale lembrar que a ex-esposa de Zé, Virginia Fonseca, não é loira natural mas ficou muito marcada por usar o cabelo loiro durante o relacionamento com o cantor.

Ana Castela e Zé Felipe

Os rumores de envolvimento entre Ana Castela e Zé Felipe não são novos. Os dois cantores foram vistos juntos no fim de julho, durante viagem aos Estados Unidos, quando passearam pelos parques da Disney. Após o encontro no exterior, as especulações aumentaram. Apesar disso, na época, ambos negaram qualquer envolvimento amoroso.

Em agosto, os rumores de affair se intensificaram. Poliana Rocha, mãe do cantor, inclusive, passou a seguir a cantora nas redes sociais e Ana Castela retribuiu o gesto. Na ocasião, a mãe de Zé Felipe se limitou a dizer que não conhecia Ana. Nem Zé Felipe ou Ana Castela confirmaram os rumores de relacionamento.

