falta-pouco-para-curtir-o-jazz-de-esperanza-spalding-no-estilo-brasil

Faltam poucos dias para Brasília se emocionar com Esperanza Spalding, considerada “gênio do jazz do século 21”. No dia 21 de setembro, ela abre, no palco do Ulysses Centro de Convenções, a 2ª edição do Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles. Contrabaixista, cantora e compositora, a norte-americana de 40 anos é considerada uma das artistas mais inventivas do jazz contemporâneo, com uma trajetória marcada por ousadia e reconhecimento internacional.
A história dela é marcada pela precocidade. Aos 5 anos, aprendeu violino sozinha. Aos 15, já era concertista. Pouco depois, descobriu o contrabaixo, instrumento que a projetaria internacionalmente.
Em 2011, fez história ao tornar-se a primeira artista de jazz a vencer o Grammy de Artista Revelação, desbancando nomes como Justin Bieber e Drake. Hoje, acumula cinco estatuetas, incluindo Melhor Álbum Vocal de Jazz.
Mas, não foi apenas no palco que deixou marca: aos 20 anos, foi contratada como a mais jovem professora do Berklee College of Music. Anos depois, assumiu uma cadeira na Universidade de Harvard, consolidando-se também como educadora.
A primeira edição do Festival Estilo Brasil ocorreu em 2024 com o objetivo de celebrar a brasilidade e todos os ritmos que fazem da nossa música única no mundo.
Sucesso de público, o evento promoveu uma série de sete shows que contaram com a participação de atrações como Ana Carolina, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Chico César, Geraldo Azevedo, Xamã, Stacey Kent, Poesia Acústica e Silva.
Programação:
Esperanza Spalding
21 de setembro
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Data: a partir de 21 de setembro de 2025
Ingressos: Bilheteria Digital