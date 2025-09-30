30/09/2025
Faltam três dias! Primeira Expo Fronteira reúne Brasil, Peru e Bolívia em Assis Brasil

Feira acontece de 3 a 5 de outubro com apoio do Governo do Acre e do Sebrae

A contagem regressiva já começou. Em apenas três dias, a cidade de Assis Brasil receberá a Expo Fronteira 2025, a primeira feira internacional do Acre, que promete reunir cultura, negócios e entretenimento na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. O evento acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Parque de Exposições, localizado no quilômetro 1, próximo ao aeródromo.

A programação conta com exposição de animais, mostra de produtos regionais dos três países, além da Feira Gastronômica e da Agricultura Familiar. Outro ponto alto será o rodeio profissional em touros, narrado pelo locutor Zeca Barros, referência nacional nesse segmento.

Primeira Expo Fronteira reúne Brasil, Peru e Bolívia em Assis Brasil/Foto: Reprodução

No palco principal, grandes atrações musicais já estão confirmadas: Gabriel Lener se apresenta na sexta-feira (3), Vitinho Imperador agita o sábado (4) e a cantora Gabi Martins encerra a festa no domingo (5), trazendo ainda mais diversidade e emoção ao público.

O prefeito Jerry Correa ressaltou a importância da participação da Câmara de Vereadores no processo de preparação da feira. “Tivemos a alegria de receber aqui uma comissão de vereadores, conduzida pelo presidente da casa, o vereador Tchero. Eles vieram conhecer o espaço e as estruturas, garantindo ainda mais segurança e conforto para que seja uma festa para todos”, afirmou.

Prefeito Jerry Correa destaca compromisso com segurança, conforto e tradição/Foto: Reprodução

Ele destacou ainda o empenho da gestão municipal para entregar um evento à altura da população. “Estamos preparando tudo com muito carinho para a comunidade. Portanto, não esqueça: nos dias 3, 4 e 5 de outubro acontece a primeira Expo Fronteira, a Feira Internacional de Exposição em Assis Brasil”, reforçou o prefeito.

