Família cria vaquinha solidária para apoiar jovem que ficou tetraplégico após acidente em rodeio no Acre

Amigos e familiares se unem para garantir conforto e mobilidade a Dário após acidente

O jovem Dário Câmara dos Santos, de 22 anos, sofreu um grave acidente no dia 3 de julho de 2025, durante uma montaria de touros no rodeio da Expo Acrelândia, que resultou em uma lesão na coluna e o deixou tetraplégico.

Amigos e familiares se unem para garantir conforto e mobilidade a Dário após acidente/Foto: Reprodução

A previsão é que Dário tenha alta do hospital na próxima semana. Para auxiliá-lo na nova rotina de mobilidade, amigos e familiares criaram uma vaquinha solidária online. O objetivo é arrecadar recursos para a compra de uma cadeira de rodas reclinável e uma cinta de elevação com suporte para a cabeça, equipamentos fundamentais para garantir conforto ao jovem após a alta.

A meta da campanha é arrecadar R$ 10 mil, e até o momento R$ 780 já foram doados. Segundo familiares e amigos, os equipamentos são essenciais para assegurar o mínimo de qualidade de vida de Dário neste período de adaptação.

Quem quiser contribuir para a vaquinha solidária pode acessar o link da campanha e ajudar na recuperação do jovem atleta

