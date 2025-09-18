Família de Wesley reage com emoção após condenação de 19 anos de policial penal; veja vídeo

A família de Wesley Santos da Silva reagiu com forte emoção à condenação do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, acusado de matar o jovem durante a última noite da ExpoAcre 2023. Entre lágrimas e orações, parentes receberam o resultado do júri com manifestações de alívio e dor.

Familiares se abraçaram e agradeceram pela decisão dos jurados. A sensação, de acordo com a família, foi de alívio e de resposta à espera de mais de dois anos desde o crime. Uma das tias de Wesley destacou a mistura de sentimentos que marcou o momento: “O meu coração, o meu alívio, porque ele é meu filho, meu sobrinho, um menino dedicado. Então isso acabou com nós, acabou com nossa vida, acabou com toda a estrutura nossa, com tudo que nós temos. Então eu não posso ir lá visitar ele na cadeia, eu queria uma chance pra visitar, mas a última palavra sempre vem dele, do Senhor, de Deus”, afirmou.

Durante toda a sessão, familiares acompanharam o julgamento vestidos de branco, com camisas estampadas com o rosto do jovem e em clima de vigília, rezando em voz baixa. O anúncio da condenação foi recebido com lágrimas, orações e agradecimentos a Deus.

Veja o vídeo e fotos: