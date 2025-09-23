Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”

A família do rapper Mauro Davi (Oruam) divulgou novo comunicado pedindo a libertação do artista, que cumpre prisão preventiva há cerca de 60 dias. A mãe, Márcia Gama, e o irmão, Luca, afirmam que Oruam “permanece encarcerado sem provas concretas” e relatam viver um “verdadeiro pesadelo”. A manifestação repercutiu nas redes sociais, onde fãs e passageiros também relataram apoio ao músico. Metrópoles

O caso corre na 3ª Vara Criminal do Rio. Em 30 de julho de 2025, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Oruam réu por tentativa de homicídio qualificado contra dois policiais civis. Segundo a acusação, pedras de cerca de 4,5 a 5 kg teriam sido arremessadas durante uma operação na residência do artista, na madrugada de 22 de julho, no Joá (Zona Oeste). Também foi denunciado um amigo do rapper. NaTelinha+3CNN Brasil+3CNN Brasil+3

Na semana passada, o TJRJ unificou três processos que tramitam contra Oruam — além da tentativa de homicídio, ele responde por ameaças, dano patrimonial e outros delitos conexos, todos relacionados aos mesmos fatos, segundo a decisão. A defesa contesta a versão do MP e sustenta ausência de provas para mantê-lo preso. O Dia+1

A família reforça que o rapper segue em cela coletiva do sistema prisional do Rio e que tem recebido visitas regulares. Publicações de parentes e apoiadores contabilizam o tempo de encarceramento e pedem celeridade ao Judiciário. Instagram+1

Fonte: Metrópoles; CNN Brasil; Agência Brasil; O Dia; Jovem Pan. Jovem Pan+4Metrópoles+4CNN Brasil+4

✍️ Redigido por ContilNet