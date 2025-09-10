10/09/2025
Família é rendida e tem carro roubado durante assalto em Manaus

O motorista da família ainda tentou dar ré para evitar o roubo, mas acabou derrubando o portão da residência

Na noite deste domingo (7), por volta das 21h45, uma família viveu momentos de terror ao ser vítima de um assalto em sua residência no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Família é rendida e tem carro roubado durante assalto/Foto: Reprodução

De acordo com as imagens de câmeras de segurança, o criminoso armado abordou os moradores justamente no instante em que entravam na garagem. O motorista da família ainda tentou dar ré para evitar o roubo, mas acabou derrubando o portão da residência.

O assaltante, no entanto, conseguiu se esquivar, rendeu todos e fugiu levando o carro da família: um Chevrolet Prisma preto, placa N

Veja o vídeo:

