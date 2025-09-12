Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme







O corpo resgatado nessa quinta-feira (11) na Praia de Piratininga, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, é da adolescente Niquely Pereira Santana, de 14 anos, que desapareceu na noite do dia anterior (10) após ser arrastada pela forte correnteza junto ao costão na Praia do Leme, zona sul da capital fluminense. O corpo da jovem foi localizado por banhistas na Praia de Piratininga e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) no centro do Rio, onde a família fez o reconhecimento.

O namorado de Niquely, Paulo Ricardo de Souza Silva, 15 anos, que entrou com ela no mar, permanece desaparecido. O casal estava junto com o pai de Paulo, Ricardo Costa, de 37 anos. Ele começou a se afogar quando tentava buscar uma bola que caiu no mar, ao participar de uma partida de futebol com a família na areia da praia.

Notícias relacionadas:

Ricardo e mais dois adultos foram salvos por banhistas, mas o casal de jovens foi arrastado pelas fortes ondas e desapareceu. Eles entraram na água para tentar salvar as outras pessoas da família, mas acabaram desaparecendo no mar, que está com ondas de mais de 2 metros de altura, muita correnteza e valas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O Grupamento Marítimo de Salvamento informou que as buscas continuam de forma ininterrupta, com a utilização de aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motos aquáticas entre as praias do Leme e Piratininga, em Niterói.

Os bombeiros explicaram que o corpo de Niquely foi levado para uma praia do outro lado da Baía de Guanabara, bem distante do Rio, devido à forte correnteza.