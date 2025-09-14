Família para de pagar aluguel alegando que dono tem muitas casas e vídeo gera revolta

Um suposto vídeo que circula nas redes sociais tem gerado ampla repercussão. Nas imagens, uma família teria deixado de pagar aluguel alegando que o proprietário possui muitas casas e, por isso, o imóvel em questão agora seria de sua propriedade.

A veracidade da gravação não foi confirmada, mas o conteúdo despertou intenso debate online. Internautas se dividiram entre críticas ao comportamento relatado e relatos de situações semelhantes. Muitos destacaram que a lei prevê medidas judiciais em casos de inadimplência, enquanto outros usaram ironia ou comentários mais duros para se posicionar.

Independentemente da origem do vídeo, a discussão expõe diferentes visões sobre responsabilidades em contratos de aluguel e evidencia como temas ligados à moradia e propriedade mobilizam forte engajamento nas plataformas digitais.

Veja o vídeo: