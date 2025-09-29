29/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Família pede ajuda para trazer corpo de acreano morto em acidente em Santa Catarina

ovem natural de Rio Branco sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O jovem acreano Vinicius Barbosa de Melo, de 27 anos, perdeu a vida após um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (28) em Palhoça, município do interior de Santa Catarina.

VEJA MAIS: Tragédia: acreano morre em grave acidente no interior de Santa Catarina; veja detalhes

Segundo informações, ele conduzia uma motocicleta quando um carro teria invadido a pista contrária, provocando uma colisão frontal. O impacto foi violento e resultou em traumatismo craniano. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a acionar um helicóptero e tentou reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas Vinicius não resistiu.

ovem natural de Rio Branco sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos/Foto: Reprodução

Natural de Rio Branco, Vinicius havia se mudado para Santa Catarina há cerca de cinco anos em busca de melhores oportunidades de vida. Ele deixa dois filhos pequenos.

Agora, a família enfrenta uma nova dificuldade: o alto custo do traslado do corpo até a capital acreana para o sepultamento. Parentes e amigos iniciaram uma mobilização para arrecadar os recursos necessários. A identidade do motorista do carro envolvido no acidente ainda não foi divulgada.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost