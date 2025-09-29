Família pede ajuda para trazer corpo de acreano morto em acidente em Santa Catarina

O jovem acreano Vinicius Barbosa de Melo, de 27 anos, perdeu a vida após um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (28) em Palhoça, município do interior de Santa Catarina.

Segundo informações, ele conduzia uma motocicleta quando um carro teria invadido a pista contrária, provocando uma colisão frontal. O impacto foi violento e resultou em traumatismo craniano. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a acionar um helicóptero e tentou reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas Vinicius não resistiu.

Natural de Rio Branco, Vinicius havia se mudado para Santa Catarina há cerca de cinco anos em busca de melhores oportunidades de vida. Ele deixa dois filhos pequenos.

Agora, a família enfrenta uma nova dificuldade: o alto custo do traslado do corpo até a capital acreana para o sepultamento. Parentes e amigos iniciaram uma mobilização para arrecadar os recursos necessários. A identidade do motorista do carro envolvido no acidente ainda não foi divulgada.