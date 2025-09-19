Família pede respostas após morte de chapeiro em acidente de moto no Acre; entenda

A esposa de Osvaldo dos Santos, de 36 anos, morto em um acidente de trânsito no último dia 11, em Rio Branco, pediu justiça e quer que os pais dos adolescentes envolvidos sejam responsabilizados pelo ocorrido. Sangela dos Santos, autônoma, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e lamenta a falta de apoio da família dos jovens.

O acidente aconteceu no bairro Bela Vista, quando Osvaldo foi atingido por uma motocicleta conduzida por um adolescente de 17 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo Sangela, vizinhos relataram que o adolescente conduzia em alta velocidade. Ela questiona como os pais podem permitir que filhos menores utilizem motos.

“Descobri que o pai de um deles é policial civil e que essa era a segunda moto que ele ganhou. Como é que um pai dá uma moto para um filho menor? Foram eles que causaram isso, por imprudência. Os pais têm que ser responsabilizados”, afirmou.

Sangela revelou ainda que o adolescente recebeu a motocicleta de presente no dia anterior ao acidente, em comemoração ao aniversário. Ela buscou informações no Ministério Público e soube que os menores prestaram depoimento e foram liberados, o que aumentou seu sentimento de indignação.

“Ele sustentava nossa família sozinho. Além de chapeiro, trabalhava como motorista de aplicativo para manter a renda. Perdemos um marido, um pai e um provedor. É uma dor insuportável. Os pais dele também têm responsabilidade, porque ele já entende o que faz aos 17 anos”, desabafou.

A mulher também criticou a ausência de qualquer manifestação da família dos adolescentes. “Não me deram nem as condolências. Não ligaram, nada. Temos uma amiga em comum, mas não houve contato nenhum. Estou sofrendo sozinha com essa perda”, concluiu Sangela.