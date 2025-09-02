Família reconhece corpo de veterinário sumido em naufrágio de lancha

O corpo do veterinário Bruno Silva Dias, de 32 anos, um dos tripulantes da lancha que desapareceu no último sábado (23/8) na região de Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi identificado pela família nessa segunda-feira (1°/9). O homem estava acompanhado dos pais quando a lancha naufragou. O corpo da mãe já foi identificado, enquanto o pai segue desaparecido.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o corpo de Bruno foi localizado no último dia 29 — 6 dias após o naufrágio — e reconhecido nessa segunda. A informação foi confirmada à autoridade por um irmão do veterinário.

2 imagens

A lancha foi recuperada e transportada para a Capitania dos Portos de São Paulo

Divulgação/ Marinha do Brasil 2 de 2

Lancha que desapareceu com familiares no litoral é encontrada

Divulgação/ Marinha do Brasil

No dia do acidente, a vítima estava acompanhada dos pais, Lucídio Francisco Dias e Maria Aparecida da Silva Dias, que também estavam a bordo da embarcação. Bruno chegou a mandar um áudio para a marina pedindo socorro à família, mas todos desapareceram com o naufrágio.

Desde então, buscas se iniciaram e, entre os dias 26 e 31 de agosto, foram encontrados quatro cadáveres no litoral paulista, conforme o GBMar. Os corpos de Maria Aparecida e Bruno Silva foram identificados, mas Lucídio Francisco segue sem ser reconhecido.

Mesmo com o pai sumido, a Marinha do Brasil anunciou que as buscas pelo terceiro membro da família estão suspensas. O Metrópoles entrou em contato com a autoridade marítima para entender as razões da interrupção das buscas, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Relembre o caso

Três pessoas de uma mesma família desapareceram durante um passeio de lancha na cidade de Itanhaém, na Baixada Santista, no sábado (23/8).

na cidade de Itanhaém, na Baixada Santista, no sábado (23/8). Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo, o Corpo de Bombeiros foi acionado em razão do naufrágio de uma embarcação com três pessoas .

. O acidente ocorreu a cerca de 25 quilômetros da costa de Itanhaém, na região da Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras .

. A Marinha do Brasil faz buscas pela família .

. As vítimas são o médico veterinário Bruno Silva Dias e os pais dele, Lucídio Francisco Dias e Maria Aparecida da Silva Dias.

são o médico veterinário Bruno Silva Dias e os pais dele, Lucídio Francisco Dias e Maria Aparecida da Silva Dias. O corpo de Maria Aparecida foi encontrado na terça-feira (26/8), segundo o GBMar.

foi encontrado na terça-feira (26/8), segundo o GBMar. Já o corpo do veterinário Bruno Silva Dias foi identificado pela família nessa segunda-feira (1°/9).

Lancha encontrada

A lancha que desapareceu com os tripulantes foi encontrada na quarta-feira pela Marinha. Um vídeo mostra o momento em que agentes do 8° Distrito Naval da Marinha recuperam a embarcação “Jany”, na altura da Praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte paulista, a cerca de 11 km da costa.

Áudio mostra tripulante pedir socorro

Um áudio obtido pelo Metrópoles mostra o veterinário Bruno Silva Dias pedir socorro antes de naufragar. A mensagem de voz foi enviada para a marina da qual a família havia saído. O GBMar foi avisado e acionou a Marinha do Brasil.

“Misericórdia, a gente afundou, a gente está nessa localização aqui. A lancha virou, nós estamos grudados na boca dela”, disse Bruno no áudio.

Uma equipe foi direcionada ainda no sábado para verificar o naufrágio da embarcação. O proprietário da marina, contudo, perdeu o contato após ter recebido o áudio e a família desapareceu.