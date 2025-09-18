Família sobrevive a capotamento no interior do Acre; motorista cochilou ao volante

Uma família sobreviveu a um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (18), na BR-317, entre os municípios de Xapuri e Epitaciolândia.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do veículo, modelo Fiat, seguia no sentido Rio Branco/Epitaciolândia quando teria cochilado ao volante. Com isso, perdeu o controle da direção, saiu da pista e percorreu alguns metros fora da rodovia, até que o carro capotou várias vezes.

Imagens registradas após o acidente mostram o automóvel bastante danificado às margens da estrada.

Apesar da gravidade da ocorrência, todos os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Um deles precisou ser encaminhado ao hospital para avaliação médica e permaneceu em observação até receber alta.