Família sobrevive a capotamento no interior do Acre; motorista cochilou ao volante

Motorista cochila ao volante, veículo sai da pista e capota várias vezes; todos os ocupantes tiveram apenas ferimentos leves

Uma família sobreviveu a um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (18), na BR-317, entre os municípios de Xapuri e Epitaciolândia.

Carro ficou destruído às margens da BR-317 após capotar diversas vezes/Foto: ContilNet

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do veículo, modelo Fiat, seguia no sentido Rio Branco/Epitaciolândia quando teria cochilado ao volante. Com isso, perdeu o controle da direção, saiu da pista e percorreu alguns metros fora da rodovia, até que o carro capotou várias vezes.

Apesar do acidente grave, todos os ocupantes tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento médico/Foto: ContilNet

Imagens registradas após o acidente mostram o automóvel bastante danificado às margens da estrada.

Apesar da gravidade da ocorrência, todos os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Um deles precisou ser encaminhado ao hospital para avaliação médica e permaneceu em observação até receber alta.

