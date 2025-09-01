Famosas gêmeas siamesas aparecem em fotos com bebê. Entenda polêmica

As gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel, de 35 anos, voltaram a ocupar as manchetes dos jornais depois de serem flagradas com um recém-nascido. Nas redes sociais, elas compartilharam registros de paparazzis usando como legenda a hastag #respeito.

Em dezembro de 2024, elas já haviam sugerido em um vídeo no TikTok que estavam grávidas. Na última sexta-feira (29/8), as irmãs conhecidas desde a infância foram vistas exibindo um bebê conforto diante de colegas da escola onde trabalham como professoras, mas atualmente estão de licença.

Paparazzis acompanharam a visita e as fotos levantaram várias perguntas na internet, principalmente sobre a possibilidade de uma gestação e “de quem seria o filho”.

Legalmente, apenas Abby é casada com Josh Bowling, veterano do Exército e enfermeiro. Ela é madrasta da filha de Josh, de um relacionamento anterior. Brittany, embora compartilhe o sistema reprodutor com a irmã, se define como uma mulher assexual.

Leia também

História de vida rara

As irmãs nasceram com uma condição chamada parapago dicefálico, na qual duas cabeças compartilham o mesmo tronco. Abby controla o lado esquerdo do corpo, Brittany o direito. Apesar da divisão, elas sincronizam movimentos e dividem órgãos importantes, incluindo boa parte do sistema digestivo e renal, e o sistema reprodutor.

O caso delas é considerado raríssimo mesmo entre gêmeos siameses, que surgem em cerca de um a cada 50 mil nascidos vivos. A fusão ocorre quando a divisão do embrião é tardia, por volta do 12º dia de gestação. Quanto mais tardia a divisão embrionária, em geral, maior a área compartilhada dos corpos, incluindo órgãos vitais.

Apesar do alto risco de mortalidade, ambas gêmeas se desenvolveram bem e com uma coordenação e independência que chama atenção, apesar da impossibilidade de fazer cirurgias para dividi-las.

Desde a infância, Abby e Brittany chamaram atenção da mídia. Elas apareceram no programa de Oprah Winfrey em 1996 e tiveram um reality show em 2012. Elas concluíram a universidade, cada uma com diploma próprio, e hoje lecionam juntas (recebendo um salário cada).

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

As gêmeas siamesas publicaram neste domingo (30/8) uma coleção de cliques de paparazzi com a legenda #respeito

Reprodução/Tiktok/@abbyandbrittanyhensel 2 de 4

Abby se casou em 2024 com o enfermeiro Josh Bowling

Reprodução/Tiktok/@abbyandbrittanyhensel 3 de 4

Embora estejam unidas, legalmente o relacionamento é apenas de Josh e de Abby

Reprodução/Tiktok/@abbyandbrittanyhensel 4 de 4

Elas não responderam às perguntas feitas por seguidores

Reprodução/Tiktok/@abbyandbrittanyhensel

É possível que as gêmeas tenham ficado grávidas?

As gêmeas não confirmam, porém, que gestaram o bebê ou mesmo que se trate de um filho delas. Tendo em consideração os exames conhecidos de Abby e Brittany, de quando eram crianças, sabe-se que elas possuem uma estrutura completa reprodutiva, o que as permitiria gestar.

É importante considerar que o processo reprodutivo depende de uma carga hormonal e um espaçamento de órgãos que teria sido desafiador para as gêmeas que possuem vários órgãos duplicados, como dois corações e três pulmões.

Em teoria, Abby poderia engravidar, enquanto Brittany viveria a experiência de forma compartilhada, algo sem precedentes documentados de forma pública, mas os riscos para mãe e bebê são elevados. Cada caso exige acompanhamento especializado.

A avaliação clínica, no entanto, permanece restrita à privacidade da família. Apesar da curiosidade internacional, as gêmeas não responderam aos pedidos de comentário.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!