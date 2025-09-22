Famosos lamentam a morte da filha de Schynaider Moura, aos 16 anos

A filha da modelo Schynaider Moura, 37, Anne Marie, teve a morte confirmada nesta segunda-feira (22) após sofrer uma parada cardíaca. Além da modelo ter compartilhado um poema sobre a perda da primogênita, famosos também lamentaram a morte da adolescente de 16 anos.

Nas redes sociais, por exemplo, o filho de Faustão, João Silva, que namorou Schynaider Moura, lamentou a morte de Anne. Além dele, Celina Locks, mulher de Ronaldo, também se manifestou.

João Silva

“Anne sempre será lembrada como um verdadeiro anjo na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Sou eternamente grato por tudo o que fez por mim e pela importância que teve no momento mais difícil da minha vida”, iniciou João Silva.

“Schynaider é e sempre será um exemplo de mulher e mãe para todos, uma guerreira que admiro profundamente. Anne merece ser lembrada e reverenciada por todos nós”, completou.

Vale lembrar que a adolescente passou por um transplante de coração em 2013 e em 2023, Faustão passou pelo mesmo procedimento, afirmando que Anne Marie foi uma inspiração para decidir fazer sua cirurgia.

Schynaider viveu um relacionamento com João Silva, filho de Faustão, entre 2021 e 2023. Na época, o apresentador tinha 17 anos e a modelo 33.

Celina Locks

A modelo Celina Locks, amiga próxima de Schynaider Moura, escreveu um texto para se despedir da menina. “A saudade já é imensa e vai doer todos os dias. Mas eu prometo ser forte, porque sei que é o que você gostaria”, disse.

“Eu amo você, Anne Marie, e vou te amar para sempre, mesmo que agora você esteja em um lugar ainda mais lindo que o nosso. Para sempre, sua tia Celina”, escreveu.

Tici Pinheiro

Nos comentários da publicação, Tici Pinheiro escreveu: “Que lindo texto. Emocionante! Muita força pra vocês”.

Isabella Fiorentino

Isabella Fiorentino comentou: “Uma menina linda que cumpriu sua missão em tão pouco tempo, mas ensinou muita gente”.

Em junho de 2022, a jovem passou por um transplante no coração. Já neste ano, Schynaider publicou um vídeo celebrando os três anos da cirurgia, reforçando também a importância da doação de órgãos.

A morte de Anne Marie foi confirmada pelo tio da adolescente, Alvaro Garnero, nesta segunda-feira (22). Em seu perfil no Instagram, ele lamentou o ocorrido. “Annie. Agora é estrela que guia e protege a nossa família”, escreveu ele.

Além de Anne Marie, Schynaider também é mãe de Elle Marie e Gioe Marie. A modelo é ex-namorada de João Silva, filho mais velho de Faustão.