fantasiada-de-branca-de-neve,-mavie-surpreende-neymar-com-batom:-“passa-mais”

A influenciadora Bruna Biancardi flagrou um momento especial em família: uma brincadeira entre Neymar Jr. e a filha mais velha do casal, Mavie, de dois anos. Nas imagens compartilhadas na noite desta quarta-feira (24/9), a menina, que utilizava uma fantasia de Branca de Neve, se divertia no colo do papai.

“Passa mais batom nele, filha”, indica a mamãe, que acrescenta: “Ele deixa ela fazer tudo o que quer”. O jogador do Santos até tentou manter a pose de durão pedindo para a filha respeitá-lo, mas foi dedurado pela esposa: “Fingindo que é bravo”.

Além de Mavie, o jogador é pai de outros três filhos. Reprodução/@brunabiancardi Neymar foi filmado pela esposa brincando com a menina, de dois anos. Reprodução/@brunabiancardi Bruna Biancardi abre álbum de fotos com as filhas de Neymar Jr Bruna Biancardi abre álbum de fotos com as filhas de Neymar Jr Foto/Instagram/@brunabiancardi Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel. Reprodução: Instagram @brunabiancardi

O look de princesa utilizado pela bebê é o mesmo que ela usou há cerca de duas semanas, em outro flagra com Neymar compartilhado por Biancardi. Na ocasião, pai e filha foram filmados dançando a música “Domingo de Manhã”, da dupla Marcos & Belutti, no último dia 11. A avó paterna do craque, dona Berenice, completou 86 anos na data.

No registro, publicado nas redes sociais, é possível ver que Neymar está deitado em uma maca, enquanto o som de fundo indica o funcionamento de aparelhos médicos. O atleta está com uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, conhecido como o “motor do chute”. A previsão é que ele retorne entre quatro e doze semanas.

Além de Mavie, Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, Mel, de 1 mês, também do casamento com Bruna Biancardi, e Helena, de 1 ano, da relação com a influenciadora Amanda Kimberlly.