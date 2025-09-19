Fapac oferece bolsas de R$ 3 mil para produtores familiares de abacaxi e mandioca no Acre

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac) abriu inscrições para o Programa Cadeia Produtiva Especial, que vai conceder bolsas nas modalidades Inovação Tecnológica e Mentoria. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a cadeia do abacaxi em Tarauacá e da mandioca em Rio Branco, com foco em práticas sustentáveis, valorização identitária e fortalecimento organizacional de agricultores familiares.

O programa terá duração de três meses e prevê a seleção de 66 produtores familiares, sendo 43 em Tarauacá e 23 em Rio Branco, além de um mentor. As bolsas de Inovação Tecnológica serão destinadas a agricultores familiares vinculados a associações ou cooperativas, com valor de R$3 mil pagos em duas parcelas.

Já a bolsa de Mentoria será voltada a profissionais com formação superior em áreas como Ciências Agrárias ou Biológicas, com especialização ambiental e experiência em comunidades rurais ou extrativistas. O valor será de R$46 mil, também pago em duas parcelas.