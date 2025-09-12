Farra do INSS: nova operação apreende carro da Fórmula 1 e obras de arte

A Polícia Federal (PF) apreendeu uma série de obras de arte, uma Ferrari e até uma réplica de uma carro de fórmula 1 durante a operação Cambota deflagrada na manhã desta sexta-feira (12/9), um desdobramento das investigações da “farra do INSS”, revelada pelo Metrópoles.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

PF apreende réplica de carro da fórmula 1 em operação contra fraudes no INSS

Reprodução/PF 2 de 4

Ferrari apreendida pela PF durante nova fase da operação Sem Desconto, que apura a “farra do INSS”

Reprodução/PF 3 de 4

Dinheiro apreendido pela PF durante operação contra fraudes no INSS

Dinheiro apreendido pela PF durante operação contra fraudes no INSS 4 de 4

PF apreende obra de arte em operação contra fraudes no INSS

Reprodução/PF

Como mostrou a coluna, os agentes prenderam, em Brasília, Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS” e apontado pelas investigações como um dos principais operadores do esquema de fraudes.

Também foi preso, em São Paulo, o empresário Maurício Camisotti, igualmente suspeito de fazer parte do esquema de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS.

Além dos dois mandados de prisão, a PF também cumpre 13 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Um ods alvos foi o advogado Nelson Willians.

A Ferrari, na cor vermelha, foi apreendida junto um sócio do advogado, Fernando dos Santos Andrade Cavalcante.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

A nova ação apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados.