Farra no INSS: PF faz buscas no escritório do advogado Nelson Willians

A Polícia Federal (PF) prendeu, em Brasília, nesta sexta-feira (12/9) Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e, em São Paulo, o empresário Maurício Camisotti, em mais uma fase da investigação sobre o esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas, revelado pelo Metrópoles. A ação também atingiu o advogado Nelson Willians, que foi alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência e em seu escritório, em São Paulo.

O esquema provocou um rombo estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Segundo a PF, a fraude era sustentada por associações que cadastravam beneficiários sem autorização, com assinaturas falsificadas, para justificar descontos mensais nos pagamentos do INSS. O dinheiro, então, era desviado para empresas ligadas ao grupo investigado.

Antunes, apontado como o facilitador do esquema, movimentou R$ 12,2 milhões em apenas quatro meses. Parte desses recursos — mais de R$ 9 milhões — foi transferida a pessoas ligadas diretamente ao INSS, segundo a investigação. As apurações indicam que suas empresas recebiam os valores desviados e repassavam imediatamente às entidades e intermediários, dificultando o rastreamento das operações.

Já Camisotti é investigado como sócio oculto de uma das entidades que participavam da fraude, atuando como beneficiário direto do dinheiro desviado.

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorre um dia após a CPI do INSS aprovar a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de Antunes, que está convocado a depor na próxima semana.