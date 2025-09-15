Farra no INSS: quadros apreendidos são de Di Cavalcanti e Tomie Ohtake

A Polícia Federal (PF) confirmou, nesta segunda-feira (15/9), que os quadros apreendidos durante a Operação Cambota, deflagrada na última sexta-feira (12/9), são obras originais assinadas pelos artistas Emiliano Di Cavalcanti e Tomie Ohtake. Os alvos da ação são suspeitos envolvimento em um dos maiores esquemas de fraude contra o INSS. O caso foi revelado pelo Metrópoles.
Os seis quadros foram apreendidos em São Paulo (SP) durante a operação, que também foi deflagrada em Brasília, no Distrito Federal (DF).
Cinco obras são de autoria do renomado artista Di Cavalcanti, um dos principais nomes do modernismo no Brasil. Já a sexta é assinada por Tomie Ohtake, artista plástica japonesa naturalizada brasileira, reconhecida como uma das principais representantes do abstracionismo informal no Brasil.
Farra do INSS
O esquema provocou um rombo estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Segundo a PF, a fraude era sustentada por associações que cadastravam beneficiários sem autorização, com assinaturas falsificadas, para justificar descontos mensais nos pagamentos do INSS. O dinheiro, então, era desviado para empresas ligadas ao grupo investigado.
A operação realizada na sexta (12) foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti foram presos.