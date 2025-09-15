Farra no INSS: quadros apreendidos são de Di Cavalcanti e Tomie Ohtake

A Polícia Federal (PF) confirmou, nesta segunda-feira (15/9), que os quadros apreendidos durante a Operação Cambota, deflagrada na última sexta-feira (12/9), são obras originais assinadas pelos artistas Emiliano Di Cavalcanti e Tomie Ohtake. Os alvos da ação são suspeitos envolvimento em um dos maiores esquemas de fraude contra o INSS. O caso foi revelado pelo Metrópoles.

Os seis quadros foram apreendidos em São Paulo (SP) durante a operação, que também foi deflagrada em Brasília, no Distrito Federal (DF).

Leia também

Cinco obras são de autoria do renomado artista Di Cavalcanti, um dos principais nomes do modernismo no Brasil. Já a sexta é assinada por Tomie Ohtake, artista plástica japonesa naturalizada brasileira, reconhecida como uma das principais representantes do abstracionismo informal no Brasil.

Farra do INSS

O esquema provocou um rombo estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Segundo a PF, a fraude era sustentada por associações que cadastravam beneficiários sem autorização, com assinaturas falsificadas, para justificar descontos mensais nos pagamentos do INSS. O dinheiro, então, era desviado para empresas ligadas ao grupo investigado.

A operação realizada na sexta (12) foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti foram presos.