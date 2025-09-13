Fãs esperam ansiosos para ver Esperanza Spalding. Ingressos à venda!

O acadêmico norte-americano Lawrence Grossberg afirmou que “todo mundo é, constantemente, fã de várias coisas. Afinal, ninguém pode existir em um mundo onde nada seja importante”. Essa frase parece traduzir o sentimento de muitos brasileiros que aguardam ansiosamente o show de Esperanza Spalding, atração de abertura do Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles, em 21 de setembro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). Entre eles, dois jovens baixistas compartilham histórias que revelam a força transformadora da artista.

Do encantamento à inspiração técnica

Para Luís Porto, conhecer Spalding foi como abrir uma porta para um universo novo. “Eu encontrei a versão dela de Samba e prelúdio, só baixo acústico e voz, e foi uma lindeza. Ela cantando em português me impressionou demais. Fiquei maluco com a forma como improvisava, criava linhas incríveis de baixo enquanto cantava. A partir daí, fui atrás de toda a discografia dela.”

Inspirado, Luís não apenas começou a transcrever nota por nota das músicas como decidiu se dedicar também ao contrabaixo acústico. “A Esperanza foi uma das primeiras pessoas que vi tocando esse instrumento. Foi o que me fez pensar: cara, isso é muito legal, preciso aprender.”

Com o tempo, ele mergulhou ainda mais fundo no repertório dela. “Transcrevi linhas inteiras de discos como Esperanza, Radio Music Society e até do projeto que ela gravou em poucos dias durante a pandemia. Quanto mais eu ouvia, mais entendia como ela consegue transformar passagens complexas em algo natural, encaixado perfeitamente na música. Isso é o que mais me inspira: essa mistura de sofisticação e simplicidade.”

Contudo, o fascínio não ficou só na técnica. A disciplina da artista também o marcou. “Sempre se falava que, quando ela era aluna na Berklee, estava sempre estudando. Isso me inspira muito. Quero ver ao vivo como essa musicalidade se traduz no palco, porque ali ela pode arriscar ainda mais do que nos discos. É isso que mais espero em Brasília: ver a Esperanza se soltando.”

Quando a música se torna pertencimento

Se para alguns fãs Esperanza é referência técnica, para outros ela representa acolhimento. Para Daniel Prazeres, baixista da banda Fosco, existe uma relação íntima com a obra da norte-americana.

“Eu estava começando a tocar contrabaixo quando conheci o trabalho dela. Esse momento inicial é fundamental, porque molda quem você vai ser como músico. E a Esperanza foi logo minha referência, alguém em um patamar diferenciado que me mostrou como a música pode ser única na vida”, conta.

Durante a pandemia, Daniel encontrou nela um ponto de apoio. “Ela fez lives e vídeos tocando artistas brasileiros. Para mim, era um sinal de resistência, de pertencimento. Aquilo me ajudou bastante a atravessar aquele período difícil.”

Para ele, o ápice dessa trajetória de identificação veio com o disco “Milton + Esperanza”: “É a cereja do bolo. Uma carreira brilhante e multicultural, que fala uma linguagem universal. Esse álbum é um presente”.

A relação foi transformadora ao ponto do baixista começar a tocar contrabaixo acústico. Segundo Daniel, é um instrumento exigente, mas que nas mãos de Esperanza parece tão natural. “Esse é o nível de inspiração que ela transmite: você passa a acreditar que pode chegar lá também, mesmo sabendo o quanto ela é especial.”

Com histórias como as de Luís e Daniel, não surpreende que a expectativa seja grande. Afinal, ver Esperanza Spalding ao vivo é, para muitos fãs, a chance de confirmar no palco o impacto que ela já exerce nas vidas deles.

Prepare-se para shows icônicos

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Programação:

Esperanza Spalding

21 de setembro

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

