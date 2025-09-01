fascinada-por-nelson-rodrigues,-fernanda-montenegro-realiza-leitura-sobre-sua-vida

Atriz premiada e reconhecida internacionalmente, Fernanda Montenegro é uma das grandes damas da dramaturgia brasileira. Ela retorna a Brasília com a turnê da leitura dramática de “Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo”. O espetáculo será dia 24 de setembro, no Centro de Convenções Ulysses. A realização é do Metrópoles com a participação da Oh! Artes.

No espetáculo, a atriz revisita Nelson Rodrigues em uma interpretação que celebra não apenas o estilo realista e original do autor, mas também sua relação visceral com a vida.

Compre seu ingresso aqui

“Ele é o cronista visceral do comportamento do homem brasileiro. Nelson nunca fez concessões para atender ao que, hoje, chamamos de politicamente correto, e tampouco lançou mão da caricatura em seus escritos. A sua matéria-prima era o real, descortinado, amplificado”. Fernanda Montenegro

Fernanda também assina a direção e a seleção musical da montagem. A leitura é baseada no livro homônimo de Sônia Rodrigues, filha do escritor que criou obras como Toda nudez será castigada, Engraçadinha, A Vida Como Ela É e Meu Destino é Pecar.

Ingressos

Poltrona Front Premium: R$ 450 (meia) | R$ 495 (inteira)

Poltrona Premium: R$ 350 | R$ 385

Poltrona Gold: R$ 300 | R$ 330

Poltrona VIP: R$ 250 | R$ 275

Poltrona Especial: R$ 200 | R$ 220

Compre seu ingresso aqui

Fernanda Montenegro em Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo

Data: 24 de setembro

Horário: 20h30

Local: Centro de Convenções Ulysses

Classificação Indicativa: 12 anos

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990