FBI divulga foto de suspeito de envolvimento na morte de Charlie Kirk

O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) divulgou, no início da tarde desta quinta-feira (11/9), fotos de um suspeito de estar envolvido no assassinato do influenciador pró-Trump Charlie Kirk. O americano foi baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, nessa quarta-feira (10/9).

Veja as imagens:

Mais cedo, o FBI e o Departamento de Segurança Pública de Utah anunciaram que a arma usada para matar o influenciador havia sido recuperada. O rifle de ferrolho de alta potência será analisada pelo laboratório do FBI, que ainda tenta recuperar o histórico de compra do rifle e a identidade de seu dono.

Fontes ouvidas pela CNN Internacional apontam que a arma esta marcada com frases relacionadas a “questões culturais”, porém, ainda não está claro se isso tem relação com a motivação do crime.

O atirador segue foragido. Apesar disso, investigadores da polícia local e do FBI realizaram buscas de porta em porta nas imediações do campus em Utah, na manhã desta quinta-feira (11/9). Até o momento, dois suspeitos foram ouvidos e liberados, em seguida.

O influencer e ativista de direita, Charlie Kirk, de 31 anos, era aliado do presidente Donald Trump e uma das vozes mais influentes do conservadorismo norte-americano. Fundador da Turning Point USA, organização conservadora juvenil presente em dezenas de escolas e universidades nos Estados Unidos, Kirk teve papel central na mobilização de estudantes e jovens eleitores.

O episódio desta quarta-feira ocorreu enquanto Kirk iniciava uma turnê de palestras em, pelo menos, 14 campus universitários neste outono, promovendo debates e eventos conservadores. Um dos tópicos defendidos por ele era o direito de a população americana manter e portar armas.