11/09/2025
Universo POP
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada

FBI divulga imagens de suspeito de envolvimento no assassinato de Charlie Kirk

Homem tem "idade universitária" e continua foragido; ele ainda não foi identificado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O FBI de Salt Lake City, capital de Utah, nos Estados Unidos, divulgou nesta quinta-feira (11) imagens de um homem que pode ser o responsável por matar a tiros Charlie Kirk, influenciador trumpista, na última quarta-feira (10). Kirk participava de um evento na Utah Valley University e discursava para uma multidão quando foi atingido no pescoço.

FBI pede ajuda para identificar suspeito de matar Charlie Kirk | Reprodução/Redes sociais/FBI

“Estamos pedindo a ajuda do público para identificar essa pessoa de interesse em conexão com o tiroteio fatal de Charlie Kirk na Universidade de Utah Valley. 1-800-LIGUE-FBI”.

As autoridades disseram que ele pode ter “idade universitária” e continua sem paradeiro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost