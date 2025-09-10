FBI libera suspeitos de matar aliado de Trump após interrogatório

A polícia de Utah informou que liberou dois suspeitos de serem os responsáveis pela morte do ativista e aliado do presidente Donald Trump, Charlie Kirk, nessa quarta-feira (10/9), enquanto discursava na Universidade Utah Valley (UVU).
George Zinn, o primeiro suspeito, foi acusado de obstrução. O segundo, Zachariah Qureshi, foi solto após interrogatório policial. “Não há vínculos atuais com nenhum desses indivíduos no tiroteio. Há uma investigação e uma busca em andamento pelo atirador”, informa o comunicado.
O Departamento de Segurança Pública de Utah (DPS) e o FBI atuam na investigação com o Ministério Público do Condado de Utah, o Gabinete do Xerife do Condado de Utah e os departamentos de polícia locais.
Mais cedo, o diretor do FBI, Kash Patel, havia confirmado a liberação do primeiro suspeito.
“O suspeito detido foi solto após interrogatório pelas autoridades policiais. Nossa investigação continua, e continuaremos a divulgar informações em nome da transparência”, escreveu Patel no X (ex-Twitter).
“Assassinato político”
O governador de Utah, Spencer Cox (Republicanos), prometeu responsabilizar o assassino de Kirk “até o limite máximo da lei”. Em coletiva à imprensa, Cox afirmou que trata-se de um “assassinato político”.
Trump ordenou que as bandeiras americanas fossem hasteadas a meio mastro até domingo em homenagem a Kirk.
O ativista se tornou uma das vozes mais proeminentes da direita nos últimos anos. Ele conquistou uma audiência de milhões de ouvintes entre seu talk show diário e canais de mídia social.
Chefe da Turning Point USA, a principal organização conservadora juvenil dos EUA, Kirk realizava eventos em universidades com conservadores para pedir voto a Trump em 2024.