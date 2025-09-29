Fechamento de agência dos Correios causa transtornos em município no interior do Acre

Os moradores do município de Porto Walter, no alto Rio Juruá, interior do Acre, estão enfrentando sérios problemas após o fechamento temporário da única agência dos Correios na cidade. A suspensão dos serviços, ocorrida em 12 de setembro, impede o envio e recebimento de encomendas e correspondências, além de bloquear o acesso a outros serviços essenciais oferecidos pela unidade.

Um aviso fixado na porta da agência apenas informa que o local está “temporariamente fechado” e pede para que a população “aguarde o retorno”, sem fornecer detalhes sobre os motivos do fechamento ou uma previsão de reabertura. A falta de comunicação clara tem gerado insegurança e transtornos significativos para a comunidade.

Os relatos dos moradores dão a dimensão do problema. “Antes mesmo de fechar, eu já esperava uma encomenda há 30 dias. E agora? Não temos estrada, o Rio Juruá está seco. Está tudo difícil aqui,” desabafou uma moradora que preferiu não se identificar. Ela destacou ainda que diversas pessoas estão na mesma situação, correndo o risco de perder pacotes ou tendo que solicitar reembolso por encomendas paradas. A localização de Porto Walter, dependente do acesso fluvial, agrava a situação, especialmente com o Rio Juruá em período de seca.

Por meio de sua assessoria de comunicação no Acre, os Correios confirmaram o fechamento temporário do atendimento na unidade. A empresa garantiu que está trabalhando para restabelecer os serviços o quanto antes, mas não especificou qual foi a causa da suspensão nem apresentou uma data definida para o retorno das atividades.

Enquanto a agência permanece fechada, a população pode buscar informações adicionais sobre os serviços e a situação pelos canais de atendimento dos Correios: 4003-8210 (capitais e regiões metropolitanas), 0800-881-8210 (demais localidades) ou pelo site oficial www.correios.com.br.