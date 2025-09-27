“Fechar a boca” não basta: cinco fatores que travam o emagrecimento

Você provavelmente já tentou “fechar a boca” e encarar a academia com mais disciplina. Ainda assim, o ponteiro da balança teimou em não se mexer. Não é azar. Segundo o nutricionista funcional Diogo Cirico, um conjunto de hábitos pode determinar se o seu plano de emagrecimento vai decolar ou emperrar.

Dormir mal, conviver com um ambiente que sabota sua rotina, extrapolar no consumo de álcool e subestimar pequenos ajustes do dia a dia costumam pesar mais do que se imagina. “E não é só sobre força de vontade. O ambiente, as emoções e a duração da dieta têm impacto direto na aderência e no sucesso’’, explica o nutricionista.

Alguns fatores impactam o emagrecimento

Um dos fatores que mais impactam o processo de emagrecimento é o descanso. O nutri explica que, quando o sono falha, o corpo reduz hormônios anabólicos e favorece os catabólicos, ou seja, o corpo pode retirar energia dos músculos para funcionar, e não do estoque de gorduras.

Exercícios que fortalecem os ossos e os músculos são essenciais para evitar doenças e demais problemas de saúde. Além de melhorar o equilíbrio, exercitar-se ao menos duas vezes por semana é um dos segredos para prolongar a expectativa de vida e envelhecer melhor

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, mostra que entre 30 e 60 minutos de exercícios de fortalecimento muscular por semana é o suficiente

De acordo com os resultados da pesquisa, o risco de morte prematura entre as pessoas que se movimentam é entre 10% e 17% menor do que o verificado em pessoas sedentárias

Exercícios que utilizam o peso do próprio corpo, como a musculação e a prática de esportes, são algumas das recomendações. Além disso, atividades como Tai chi e ioga são indicadas para fortalecer ossos e músculos

Manter o corpo ativo ajuda ainda a melhorar resultados da menopausa, de períodos pós-operatório e pode ajudar a prevenir fraturas nos ossos, por exemplo. Além disso, auxilia no aumento da energia, e melhora o humor e o sono

Segundo especialistas, pessoas que se exercitam por, ao menos, meia hora na semana demonstram redução do risco de morte, doenças cardíacas e câncer. Uma hora semanal de atividades de fortalecimento muscular também foi relacionada à diminuição do risco de diabetes

A massa muscular e óssea do corpo humano atinge o pico antes dos 30 anos. A partir dessa idade, começa um decaimento natural, ou seja, indivíduos que começam a se exercitar na juventude terão aumento da força óssea e muscular ao longo da vida

Pessoas que se exercitam depois dos 30 anos reduzem a queda natural do corpo, conseguem preservar a força óssea e muscular e vivem muito melhor

