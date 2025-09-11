Federação Inglesa acusa o Chelsea de 74 violações ao regulamento

A Federação Inglesa de Futebol acionou o Chelsea, nesta quinta-feira (11/9), por violar 74 normas do regulamento em três categorias diferentes. A acusação foi feita com base em uma investigação que levou em consideração os anos de 2009 a 2022, quando os Blues ainda eram de posse do russo Roman Abramovich.

“No total, 74 acusações foram apresentadas contra o Chelsea FC. A conduta objeto das acusações abrange o período de 2009 a 2022 e está relacionada principalmente a eventos ocorridos entre as temporadas de 2010/11 e 2015/16. O Chelsea tem até 19 de setembro de 2025 para responder”, disse a FA, em nota oficial.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O magnata russo adquiriu o clube em 2003, por cerca de R$ 1 bilhão

Alex Caparros – UEFA/UEFA via Getty Images 2 de 3

O Chelsea é o atual campeão mundial

Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images 3 de 3

Após grande pressão da Inglaterra, Roman Abramovich colocou o Chelsea à venda

Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images

Durante esse período, a equipe era controlada pelo oligarca russo. Ele comprou o clube em 2003 e ficou à frente do Chelsea até 2022, quando vendeu o time para o empresário norte-americano Todd Boehly, da Clearlake Capital.

O time de Londres foi enquadrado em seis regras descumpridas. As supostas violações envolvem as regulações de agentes (J1 e C2), trabalho de intermediários (A2 e A3) e investimentos de terceiros em jogadores (A1 e B3). A FA anunciou que o Chelsea terá até o dia 19 de setembro de 2025 para responder às acusações.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, uma das possíveis sanções ao clube pode envolver a perda de pontos na tabela da Premier League.