Federação Inglesa acusa o Chelsea de 74 violações ao regulamento

A Federação Inglesa de Futebol acionou o Chelsea, nesta quinta-feira (11/9), por violar 74 normas do regulamento em três categorias diferentes. A acusação foi feita com base em uma investigação que levou em consideração os anos de 2009 a 2022, quando os Blues ainda eram de posse do russo Roman Abramovich.
“No total, 74 acusações foram apresentadas contra o Chelsea FC. A conduta objeto das acusações abrange o período de 2009 a 2022 e está relacionada principalmente a eventos ocorridos entre as temporadas de 2010/11 e 2015/16. O Chelsea tem até 19 de setembro de 2025 para responder”, disse a FA, em nota oficial.
Leia também
-
Chelsea cancela ida de Jackson ao Bayern, mas atleta não quer voltar
-
Premier League: argentino Garnacho é contratado pelo Chelsea
-
Chelsea é homenageado por conquistar todos os títulos da Uefa
-
Estêvão quebra recorde pelo Chelsea na Premier League; confira
3 imagensFechar modal.1 de 3
O magnata russo adquiriu o clube em 2003, por cerca de R$ 1 bilhão
Alex Caparros – UEFA/UEFA via Getty Images2 de 3
O Chelsea é o atual campeão mundial
Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images3 de 3
Após grande pressão da Inglaterra, Roman Abramovich colocou o Chelsea à venda
Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images
Durante esse período, a equipe era controlada pelo oligarca russo. Ele comprou o clube em 2003 e ficou à frente do Chelsea até 2022, quando vendeu o time para o empresário norte-americano Todd Boehly, da Clearlake Capital.
O time de Londres foi enquadrado em seis regras descumpridas. As supostas violações envolvem as regulações de agentes (J1 e C2), trabalho de intermediários (A2 e A3) e investimentos de terceiros em jogadores (A1 e B3). A FA anunciou que o Chelsea terá até o dia 19 de setembro de 2025 para responder às acusações.
De acordo com o jornal britânico The Telegraph, uma das possíveis sanções ao clube pode envolver a perda de pontos na tabela da Premier League.