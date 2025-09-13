Feijão, lentilha ou grão-de-bico: qual opção tem mais proteína?

Saborosas e comumente encontradas nos lares brasileiros, as leguminosas são alimentos muito importantes para a saúde como um todo, já que fornecem nutrientes como vitaminas e sais minerais, contêm alto teor de fibras e baixa quantidade de gorduras e calorias. Elas também são fontes de proteínas vegetais necessárias para a constituição da massa muscular.

Feijão, lentilha e grão-de-bico estão entre os principais exemplos de leguminosas. No entanto, aos que se interessam pelo real teor proteico de cada uma dessas opções, é importante entender que elas se diferem tanto pela quantidade quanto na qualidade desse nutriente.

Leia também

De acordo com a nutricionista do Metrópoles, Juliana Andrade, a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) estabelece que, cada 100 gramas de lentilha cozidas contêm 9 gramas de proteína, enquanto 100 gramas de feijão carioca ostentam em torno de 8,4 gramas. Já o grão-de-bico tem, nessa porção, aproximadamente 8,9 gramas do nutriente.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O feijão foi apontado como um dos alimentos mais saudáveis na lista dos mais consumidos pelos brasileiros

Getty Images 2 de 3

A lentilha pode ser usada em diversas receitas

Getty Images 3 de 3

O grão-de-bico é uma leguminosa que oferece muitos benefícios à saúde

Getty Images

“Ou seja, a lentilha leva pequena vantagem, seguida de perto pelo grão-de-bico e pelo feijão. A diferença, no entanto, é mínima — e todos oferecem um bom aporte proteico”, pontua a especialista.

Além do valor proteico, o feijão se destaca pela presença de fibras, ferro e magnésio. Já a lentilha, que também é rica em ferro, tem cozimento rápido, sendo uma opção prática para o dia a dia.

O grão-de-bico, por sua vez, fornece triptofano, aminoácido associado à produção de serotonina, importante para o humor.

A lentilha consta na lista dos alimentos fontes de fibras

Segundo Juliana, o ideal é variar o consumo dessas leguminosas, pois cada uma oferece combinações únicas de nutrientes. “Para melhorar ainda mais o aproveitamento das proteínas vegetais, a clássica combinação brasileira — arroz com feijão — continua sendo uma das mais completas”, enfatiza.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.