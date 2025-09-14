Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens







Nos dias 23 e 24 de setembro, mais de 20 empresas estarão disponíveis durante a Feira de Empregabilidade 2025 para oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens brasileiros de 18 a 29 anos. O CIEE também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios. As vagas disponibilizadas durante a feira, que é online, contemplam as cadeiras de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes.

As inscrições podem ser feitas pelo site das 15h às 19h. As pessoas inscritas na 4 Feira de Empregabilidade receberão notificações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem o evento.

Neste ano, um dos destaques da programação é a trilha Inspiração. No dia 23, às 15h , as pessoas inscritas poderão acompanhar uma apresentação da educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças com a palestra Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças. A diretora de RH da L’oréal Brasil, Anne Jacobson, também fará uma apresentação.

A programação inclui ainda orientação para os aspirantes a uma vaga de emprego ou estágio sobre como se comportar nos processos seletivos, como construir e aprimorar um perfil no LinkedIn, solução de problemas, criação de marca pessoal e como planejar os caminhos de carreira.

Recrutadores de todas as empresas participantes participam da feira vão apresentar as vagas em suas empresas, explicando as oportunidades na carreira, além de estarem disponíveis para agendar entrevistas com os participantes na plataforma do evento.

Segundo a vice-presidente de recursos humanos da Nestlé Brasil, Martha Uribe, a Feira de Empregabilidade tem como objetivo fortalecer a juventude brasileira com capacitação e oportunidades de emprego.

“Reunir as empresas que compõem a Aliança pelos Jovens em um único evento é uma chance valiosa para quem está começando ou quer avançar no mercado de trabalho. Neste ano investimos ainda mais na grade de conteúdo para entregar uma experiência completa”, disse.

A Nestlé é a empresa líder da Aliança pelos Jovens e do Movimento pela Equidade Racial (Mover), uma das 100 empresas que se propõem a trabalhar juntas para acelerar a empregabilidade dos jovens brasileiros e dar suporte ao desenvolvimento e à geração de oportunidades de emprego nos mais diferentes níveis. O Mover é uma coalizão dedicada a promover equidade racial, educação e combate ao racismo.

Segundo a organização, em 2024, a Feira de Empregabilidade impactou mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.