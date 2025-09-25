Fernanda Lima relembra 1º encontro com Rodrigo Hilbert: “Foi fulminante”

25/09/2025
Escrito por Portal Leo Dias
fernanda-lima-relembra-1o-encontro-com-rodrigo-hilbert:-“foi-fulminante”

Fernanda Lima entregou os bastidores do início da relação com Rodrigo Hilbert. Em entrevista ao “MaterniDelas”, no podcast Pod Delas, nesta quarta-feira (24/9), a apresentadora relembrou detalhes do primeiro encontro com o atual marido. O date foi ideia do empresário Antonio Amâncio, que na época agenciava a carreira de ambos.

De acordo com o relato da loira, o agente atuou como cupido e organizou tudo: “Foi um encontro combinado, porque o meu empresário também era empresário dele. Ele dizia para o Rodrigo que conhecia a mulher da vida dele e disse para mim que conhecia o homem da minha vida”.

Leia Também

O primeiro date do casal foi justamente no aniversário do empresário. Apesar do encantamento inicial, eles só teriam dado o primeiro passo já no final da festa: “Quando a gente se olhou, foi fulminante. Mas ficamos a noite toda nos olhando, só rolou quando já era de manhã”, contou Fernanda.

A musa acrescentou que seguiu com a certeza no futuro do casal mesmo no breve período em que estiveram separados: “Eu sabia que era ele, que não poderia perdê-lo de vista […] Não sei se é pelo fato dele ser de Porto Alegre e eu de Santa Catarina, mas tem esses valores familiares muito fortes, valores muito fortes que me fizeram querer ter filhos”.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert começaram a namorar em 2001. O casal três filhos: os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e Maria Manoela, de 5.

