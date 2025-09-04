Dias após passarem por uma rinoplastia conjunta, Fernando Zor e a namorada, Lara Bissi, mostraram o resultado da operação. Através de um vídeo postado no Instagram, na quarta-feira (3/9), o casal posou junto no consultório do médico.

“Eu e minha namorada fizemos recentemente uma rinoplastia (…) e, com apenas 5 dias, já estava na estrada e nos palcos. Recuperação rápida, firmes e fortes. Estou muito contente e feliz com o resultado! Experiência única. E você, toparia esse desafio?”, questionou ele.

Fernando Zor mostra resultado da rinoplastia conjunta com a namorada, Lara Bissi

Fernando Zor e Lara Bissi ficaram no mesmo quarto após cirurgia plástica

Fernando Zor deu flores para a namorada, Lara Bissi, após operação

Fernando Zor e a namorada, Lara Bissi, fazem rinoplastia juntos

Fernando Zor e Lara Bissi estão no mesmo quarto do hospital

Fernando Zor e Lara Bissi passar por um procedimento estético juntos

Fernando Zor e Lara Bissi surgiram nas redes sociais após cirurgia

Fernando Zor e Lara Bissi posaram juntos para as redes sociais

Fernando Zor e Lara Bissi posam juntos durante viagem

Fernando Zor e Lara Bissi posam juntos nos bastidores de um show

Fernando Zor e Lara Bissi se declarou ao cantor

Fernando Zor e Lara Bissi posam juntos durante o casamento de amigos

Fernando Zor se declara para a ex, Lara Bissi, e pede mais uma chance

Fernando Zor e Lara Bissi assumiram o namoro em setembro do ano passado

Quem é a médica Lara Bissi, nova namorada de Fernando Zor

Fernando Zor e Lara Bissi

Fernando Zor e Lara Bissi

Print da declaração de Lara Bissi para Fernando Zor

Fernando Zor se declara para a ex, Lara Bissi, e pede mais uma chance

A cirurgia

Há quase 2 meses, Fernando Zor e Lara Bissi reataram o namoro e, recentemente, o casal resolveu fazer uma cirurgia junto. O cantor e a médica passaram por uma rinoplastia e estão internados no mesmo quarto.

Nos stories do Instagram, na semana passada, ela mostrou o pós-operatório: “Pós-banho, no cafofinho, vendo uma Netflix e pedindo uma comidinha, né, mô? Tudo organizadinho”, contou ela.

Em seguida, os pombinhos posaram no espelho da unidade de saúde, antes de irem dormir: “Hora do sono da beleza com meu amor! Dois avatares felizes passando no seu story. Buenas notches”, escreveu ela na legenda, usando um emoji de coração azul.

Café da manhã

Na manhã seguinte, Lara Bissi mostrou o café da manhã dos dois, com direito a ovo mexido, suco, pão e mamão: “Ainda no mood: acordando cedo e inchados”, publicou.

Logo depois, a médica contou que a cirurgia aconteceu há 5 dias e relatou que é normal acordarem inchados: “Na hora de acordar é normal, sempre assim… inchados. Já já faremos fisio e gelo pra melhorar e ficar zero! Obrigada a todos por tantas mensagens de carinho. Amamos vocês”, declarou.