Fernando Zor mostra resultado da rinoplastia conjunta com a namorada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
fernando-zor-mostra-resultado-da-rinoplastia-conjunta-com-a-namorada

Dias após passarem por uma rinoplastia conjunta, Fernando Zor e a namorada, Lara Bissi, mostraram o resultado da operação. Através de um vídeo postado no Instagram, na quarta-feira (3/9), o casal posou junto no consultório do médico.

“Eu e minha namorada fizemos recentemente uma rinoplastia (…) e, com apenas 5 dias, já estava na estrada e nos palcos. Recuperação rápida, firmes e fortes. Estou muito contente e feliz com o resultado! Experiência única. E você, toparia esse desafio?”, questionou ele.

19 imagensFernando Zor e Lara Bissi ficaram no mesmo quarto após cirurgia plásticaFernando Zor deu flores para a namorada, Lara Bissi, após operaçãoFernando Zor e a namorada, Lara Bissi, fazem rinoplastia juntosFernando Zor e Lara Bissi estão no mesmo quarto do hospitalFernando Zor e Lara Bissi passar por um procedimento estético juntosFechar modal.1 de 19

Fernando Zor mostra resultado da rinoplastia conjunta com a namorada, Lara Bissi

Instagram/Reprodução 2 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi ficaram no mesmo quarto após cirurgia plástica

Instagram/Reprodução 3 de 19

Fernando Zor deu flores para a namorada, Lara Bissi, após operação

Instagram/Reprodução 4 de 19

Fernando Zor e a namorada, Lara Bissi, fazem rinoplastia juntos

Instagram/Reprodução5 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi estão no mesmo quarto do hospital

Instagram/Reprodução6 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi passar por um procedimento estético juntos

Instagram/Reprodução7 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi surgiram nas redes sociais após cirurgia

Instagram/Reprodução8 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi posaram juntos para as redes sociais

Instagram/Reprodução 9 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi posam juntos durante viagem

Instagram/Reprodução 10 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi posam juntos nos bastidores de um show

Instagram/Reprodução11 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi se declarou ao cantor

Instagram/Reprodução12 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi posam juntos durante o casamento de amigos

Instagram/Reprodução13 de 19

Fernando Zor se declara para a ex, Lara Bissi, e pede mais uma chance

Instagram/Reprodução14 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi assumiram o namoro em setembro do ano passado

Instagram/Reprodução15 de 19

Quem é a médica Lara Bissi, nova namorada de Fernando Zor

Reprodução/Instagram16 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi

Reprodução/Instagram17 de 19

Fernando Zor e Lara Bissi

Reprodução/Instagram18 de 19

Print da declaração de Lara Bissi para Fernando Zor

Instagram/Reprodução19 de 19

Fernando Zor se declara para a ex, Lara Bissi, e pede mais uma chance

Instagram/Reprodução

Assista ao vídeo

A cirurgia

Há quase 2 meses, Fernando Zor e Lara Bissi reataram o namoro e, recentemente, o casal resolveu fazer uma cirurgia junto. O cantor e a médica passaram por uma rinoplastia e estão internados no mesmo quarto.

Nos stories do Instagram, na semana passada, ela mostrou o pós-operatório: “Pós-banho, no cafofinho, vendo uma Netflix e pedindo uma comidinha, né, mô? Tudo organizadinho”, contou ela.

Leia também

Em seguida, os pombinhos posaram no espelho da unidade de saúde, antes de irem dormir: “Hora do sono da beleza com meu amor! Dois avatares felizes passando no seu story. Buenas notches”, escreveu ela na legenda, usando um emoji de coração azul.

Café da manhã

Na manhã seguinte, Lara Bissi mostrou o café da manhã dos dois, com direito a ovo mexido, suco, pão e mamão: “Ainda no mood: acordando cedo e inchados”, publicou.

Logo depois, a médica contou que a cirurgia aconteceu há 5 dias e relatou que é normal acordarem inchados: “Na hora de acordar é normal, sempre assim… inchados. Já já faremos fisio e gelo pra melhorar e ficar zero! Obrigada a todos por tantas mensagens de carinho. Amamos vocês”, declarou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.