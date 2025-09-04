fernando-zor-mostra-resultado-da-rinoplastia-conjunta-com-a-namorada

Dias após passarem por uma rinoplastia conjunta, Fernando Zor e a namorada, Lara Bissi, mostraram o resultado da operação. Através de um vídeo postado no Instagram, na quarta-feira (3/9), o casal posou junto no consultório do médico.
“Eu e minha namorada fizemos recentemente uma rinoplastia (…) e, com apenas 5 dias, já estava na estrada e nos palcos. Recuperação rápida, firmes e fortes. Estou muito contente e feliz com o resultado! Experiência única. E você, toparia esse desafio?”, questionou ele.
A cirurgia
Há quase 2 meses, Fernando Zor e Lara Bissi reataram o namoro e, recentemente, o casal resolveu fazer uma cirurgia junto. O cantor e a médica passaram por uma rinoplastia e estão internados no mesmo quarto.
Nos stories do Instagram, na semana passada, ela mostrou o pós-operatório: “Pós-banho, no cafofinho, vendo uma Netflix e pedindo uma comidinha, né, mô? Tudo organizadinho”, contou ela.
Em seguida, os pombinhos posaram no espelho da unidade de saúde, antes de irem dormir: “Hora do sono da beleza com meu amor! Dois avatares felizes passando no seu story. Buenas notches”, escreveu ela na legenda, usando um emoji de coração azul.
Café da manhã
Na manhã seguinte, Lara Bissi mostrou o café da manhã dos dois, com direito a ovo mexido, suco, pão e mamão: “Ainda no mood: acordando cedo e inchados”, publicou.
Logo depois, a médica contou que a cirurgia aconteceu há 5 dias e relatou que é normal acordarem inchados: “Na hora de acordar é normal, sempre assim… inchados. Já já faremos fisio e gelo pra melhorar e ficar zero! Obrigada a todos por tantas mensagens de carinho. Amamos vocês”, declarou.