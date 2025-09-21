ferraresi-se-choca-com-companheiro-de-time-e-leva-dois-pontos-no-rosto

Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo (21/9), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, os jogadores Ferraresi e Marcos Antônio, do São Paulo, se chocaram durante o aquecimento e o venezuelano levou a pior. Ao trombar com o companheiro de time, o jogador precisou ser atendido por médicos da equipe tricolor e levou dois pontos no rosto.

Veja vídeo:

Ferraresi é reserva para o clássico diante do Santos. Visando a partida da volta das quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira (25/9) com a LDU, o técnico Crespo optou por usar um time misto para enfrentar o Peixe neste domingo.