Festim lança clipe de “Contratempo” e explora romance na terceira idade

Criado em 2019, o Festim nasceu da parceria entre Dito Bruzugu, natural de Rio Branco, e André Moreno, de Teresópolis

O duo Festim, formado pelo acreano Dito Bruzugu e pelo fluminense André Moreno, lançou nesta segunda-feira (1) o clipe da música “Contratempo”, faixa de abertura do EP de estreia “Bipolar”, divulgado em fevereiro deste ano. O vídeo foi publicado simultaneamente nos canais oficiais da Firjan e do Festim no YouTube, às 10h.

A dupla iniciou o projeto em 2019/Foto: Reprodução

A canção, segundo Dito, fala sobre um romance que sofre um contratempo. Para traduzir essa ideia nas telas, o grupo optou por abordar o tema a partir da passagem do tempo. “A gente criou uma história de um casal de idosos, seu Aníbal e dona Lourdes, que tiveram uma paixão na juventude, mas por um contratempo da vida se separaram e passaram décadas sem contato. Já perto dos 80 anos, viúvos, eles se reencontram por acaso em um café, e essa chama da paixão se reacende”, contou o músico.

Dito explicou que a escolha do enredo também buscou provocar reflexões. “Queríamos passar a mensagem de que não existe idade para se ter desejo, amor ou paixão. Nosso corpo tem validade para essas coisas ou não? O clipe levanta esse debate ao mostrar um romance que renasce na terceira idade.”

O filme tem como protagonistas os atores Ricardo Romão e Eliara Conceição, que interpretam Aníbal e Lourdes. A produção foi aprovada em edital da Firjan SESI e realizada pela Hassis Produções, com direção de Bruno Rocha e fotografia de Fernando Duarte. As gravações aconteceram na Casa Rio, em Botafogo, Rio de Janeiro.

Além da nova produção, o Festim já havia lançado o clipe da canção “Teu Silêncio no Meu Lugar”, vencedora do prêmio da Rádio Nacional de Brasília como melhor canção de 2024. O primeiro disco da dupla, gravado em 2023, foi lançado neste ano. A obra também contou com a participação especial da cantora Elba Ramalho, em uma faixa no ritmo de xote.

Criado em 2019, o Festim nasceu da parceria entre Dito Bruzugu, natural de Rio Branco, e André Moreno, de Teresópolis (RJ). O projeto ficou paralisado durante a pandemia e foi retomado em 2022, ganhando novo fôlego com o lançamento de singles e do álbum de estreia.

