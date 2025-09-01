Festival Acre Moda Revolução acontece em Rio Branco unindo criatividade e sustentabilidade

O Horto Florestal será palco, entre os dias 10 e 14 de setembro, de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural acreano: o Acre Moda Revolução. Com entrada gratuita e programação intensa das 9h às 16h, o festival convida o público a vivenciar experiências criativas que unem moda, sustentabilidade e consumo consciente.

A iniciativa, dirigida por Luza Majacunde e coordenada por Denise Arruda, conta com financiamento da Lei de Incentivo PNAB, em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour, Governo do Acre, Governo Federal e Ministério da Cultura. O evento busca valorizar o trabalho manual e mostrar como a moda pode ser uma ferramenta de transformação pessoal e ambiental.

Durante cinco dias, os visitantes poderão participar de oficinas práticas voltadas para todas as idades, a partir dos 12 anos. Entre os destaques estão a customização de roupas por meio do upcycling, oficinas de conserto e reparos básicos, a experiência “Minha Roupa do Zero”, que permite criar e vestir uma peça exclusiva, além de atividades de croqui de moda e o tradicional espaço de Troca-Troca de Roupas & Bazar.

O festival também contará com estandes dedicados a técnicas criativas como desenho e pintura em tecidos, patchwork, laços e turbantes, além da confecção de ecobags sustentáveis. Escolas da região do Horto Florestal terão participação especial na vivência “Minha Escola é Ecocriativa”, incentivando adolescentes a refletirem sobre sustentabilidade de forma prática e divertida.

Para acompanhar os bastidores e novidades do Acre Moda Revolução, o público pode seguir o perfil oficial no Instagram: @ecomodaacre.