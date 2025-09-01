Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul teve apenas uma ocorrência policial registrada

A 8ª edição do evento foi realizada entre os dias 27 a 30 de agosto

A 8ª edição do Festival da Farinha realizado entre os dias 27 a 30 de agosto pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Complexo Esportivo,foi marcado pela tranquilidade. De acordo com a Polícia Militar apenas uma ocorrência foi registrada durante as quatro noites do evento.

Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul teve apenas uma ocorrência policial registrada. Foto: Ascom

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul manteve 70 seguranças particulares no local e a Polícia Militar garantiu 40 homens por noite no evento. O comandante da Polícia Militar, Major Abraão Silva, destacou a tranquilidade do Festival.

“Foi mais um grande evento que, graças a Deus, foi muito tranquilo. A gente teve uma ocorrência simples e inclusive a vítima nem permaneceu no local e o autor foi conduzido à delegacia, mas as quatro noites foram muito tranquilas. O trânsito fluiu muito bem, mesmo nas noites de shows nacionais o trânsito fluiu muito bem. Então, a gente considera no que tange a segurança pública o Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul foi um sucesso”, contou o comandante.

A 8ª edição do Festival da Farinha realizado entre os dias 27 a 30 de agosto. Foto: Ascom

Trânsito

156 agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade Urbana e Transporte e do Departamento Estadual de Trânsito- Detran, atuaram na organização do trânsito e dos estacionamentos.

Trânsito fluiu bem, mesmo nas noites de shows nacionais. Foto: Ascom

Mesmo nas noites de grande fluxo de veículos não houve engarrafamento que atrapalhasse a chegada das pessoas ao Complexo Esportivo.

