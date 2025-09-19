Festival da Macaxeira 2025 será realizado no Horto Florestal com foco no agronegócio

A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola (Acisa), lançou oficialmente nesta sexta-feira (19), no Horto Florestal, a edição 2025 do Festival da Macaxeira e Agronegócio. O evento acontece entre os dias 3 e 5 de outubro, reunindo atrações culturais, gastronômicas e voltadas ao setor produtivo.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também esteve no evento de lançamento e destacou a importância da valorização agro e também da valorização da arte local. “O pouco recurso que temos será para prestigiar nossos artistas locais. O objetivo maior é mostrar que a macaxeira, tão presente na mesa do acreano, é também um alimento rico e versátil. Queremos que as pessoas conheçam desde o pé de macaxeira até o processo que leva à farinha, à goma e a tantos outros produtos. É um evento cultural, artístico, mas principalmente informativo

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, destacou que a parceria com o poder público já é tradicional e que o festival fortalece tanto a economia quanto a identidade cultural do Acre. “É sempre um prazer para nós da Acisa participar desses eventos que movimentam a economia, dão visibilidade aos pequenos empreendedores e trazem alegria para nossa população. Esse ano voltamos ao Horto Florestal, um espaço mais voltado ao agronegócio, com agricultores expondo seus produtos e artistas locais animando a programação”, afirmou.

Segundo a organização, a festa terá foco no fortalecimento da agricultura familiar e dos pequenos negócios. “Os empreendedores e agricultores vão expor o que já produzem em suas colônias e propriedades, além de poderem comercializar seus produtos. Também haverá a participação de lojas que oferecem insumos para o campo. Será uma oportunidade para movimentar a economia e mostrar todo o processo da macaxeira, da plantação até chegar à mesa do acreano”, acrescentou Patrícia Dossa.

A programação será realizada no dia 3 (sexta-feira), das 17h à meia-noite; no dia 4 (sábado), das 14h à meia-noite; e no dia 5 (domingo), das 10h às 22h. A organização confirmou que não haverá atrações nacionais, já que o evento terá formato mais voltado ao agronegócio, com foco em artistas e produtores locais.