Festival da Macaxeira ocorre no final de setembro em novo formato e local; veja

A cidade de Rio Branco se prepara para receber a 2ª edição do Festival da Macaxeira, que será realizada nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Neste ano em novo local, a feira será realizada no Horto Florestal. O evento trará novidades no formato em relação à primeira edição, ocorrida na Praça da Revolução.

Desta vez, o festival terá uma programação voltada exclusivamente para a valorização da produção e da cultura local. Não haverá atrações nacionais; todas as apresentações artísticas serão de artistas da região.

Além dos shows, a programação será voltada para a tecnologia, e com palestras direcionadas aos produtores rurais, abordando temas que abrangem diferentes cadeias produtivas, como mandioca, café, milho e outras culturas importantes para a economia do estado.

As atividades serão realizadas tanto durante o dia quanto à noite, permitindo que o público participe em diferentes horários. De acordo com a assessoria da Prefeitura de Rio Branco, o evento busca unir conhecimento, cultura e entretenimento, aproximando produtores e consumidores.

Na primeira edição, o Festival da Macaxeira reuniu um grande público na Praça da Revolução e contou com a participação de empreendedores da economia solidária, além de artistas nacionais.