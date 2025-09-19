Festival de Móveis Mobilar: ação especial traz 72 horas de ofertas imperdíveis em Rio Branco

Começou nesta sexta-feira (19) o Festival de Móveis Mobilar, em Rio Branco, trazendo três dias de promoções exclusivas para quem deseja renovar a casa com estilo e economia. A campanha segue até domingo (21) e promete atrair consumidores com condições de pagamento facilitadas.

Durante o evento, os clientes encontram ofertas imbatíveis em diversos itens para casa. Um dos grandes atrativos é a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros, tanto no cartão quanto no carnê, o que amplia o acesso a móveis de qualidade para diferentes perfis de consumidores.

A Mobilar, destaca que o festival é uma oportunidade única para quem deseja adquirir produtos novos com preços especiais. Segundo a empresa, a expectativa é de grande movimento ao longo do final de semana.

O Festival de Móveis Mobilar segue até o domingo (21), e os interessados podem aproveitar as condições especiais em todas as lojas da rede.

