Festival do Carneiro leva solidariedade, gastronomia e música à capital acreana; veja as fotos

A Chácara Modelo foi palco, neste sábado (20), da terceira edição do Festival do Carneiro, uma iniciativa da Loja Maçônica Manoel Marinho Monte nº 08. O encontro, já tradicional no calendário social de Rio Branco, reuniu centenas de pessoas em uma tarde de confraternização marcada pela boa comida e pelo espírito solidário.

O público pôde desfrutar de seis horas de open food, com diversas preparações à base de carneiro, explorando sabores regionais e internacionais. O cardápio foi assinado por um time de especialistas, entre eles o grupo Assadores da Amazônia e chefs convidados, que trouxeram receitas diferenciadas e exclusivas.

Mais do que uma experiência gastronômica, o festival tem um caráter social importante. Toda a renda obtida será revertida em projetos assistenciais e filantrópicos da Loja Maçônica, reforçando o compromisso do evento em apoiar causas que beneficiam diretamente famílias e instituições acreanas.

Para completar a experiência, a música esteve presente do início ao fim. O som ficou por conta da banda Machine Blues, da sertaneja Gil e Banda e do cantor nacional Léo Rodriguez, que deve encerrar a noite com um grande show.

