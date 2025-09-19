Festival do Carneiro reúne gastronomia e solidariedade em Rio Branco neste sábado; SAIBA MAIS

Os amantes da boa comida e da solidariedade têm encontro marcado neste sábado (20) em Rio Branco. A Loja Maçônica Manoel Marinho Monte nº 08 promove a terceira edição do Festival do Carneiro, que acontece a partir das 16h na Chácara Modelo. O evento, beneficente, deve atrair cerca de 1.500 pessoas, superando as edições anteriores.

Mais do que uma festa gastronômica, o festival tem um propósito nobre: toda a arrecadação será destinada a projetos filantrópicos e assistenciais patrocinados pela Loja Maçônica na cidade, unindo sabor e solidariedade.

Segundo o organizador Fabrício Pinheiro, a edição deste ano promete ser ainda mais especial. Serão seis horas de open food com 15 estações de pratos variados, todos à base de carne de carneiro. O time de chefs inclui o grupo renomado Assadores da Amazônia e um chef libanês, oferecendo desde pratos tradicionais até opções mais exóticas, incluindo sobremesas.

A programação musical completa a experiência. O público poderá curtir o melhor do rock com a banda Machine Blues, sertanejo com Gil e Banda, e a atração nacional Léo Rodriguez. Nos intervalos, o DJ Carlos garante a animação total.

Os ingressos do primeiro lote promocional custam R$140, e o evento é uma oportunidade imperdível para curtir boa gastronomia, música e ainda ajudar causas sociais em Rio Branco.