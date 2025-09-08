08/09/2025
Universo POP
Horóscopo desta segunda-feira: lua cheia em Peixes começa a minguar em Áries
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta

Festival do Peixe-Boi movimenta Rio Gama em Guajará, no Amazonas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Nos dias 6 e 7 de setembro, o município de Guajará, no Amazonas, recebeu mais uma edição do tradicional Festival do Peixe-Boi, um dos principais eventos culturais da região. A programação, que reuniu música, lazer e atividades voltadas para a comunidade, atraiu moradores e visitantes para celebrar a identidade local e as belezas naturais do município.

As ruas em frente à escola municipal se transformaram em palco para apresentações musicais/ Foto: Reprodução

No sábado (6), as secretarias municipais organizaram ações durante todo o dia, com serviços direcionados à população. As ruas em frente à escola municipal se transformaram em palco para apresentações musicais que animaram o público. Já no domingo (7), a festa ganhou ainda mais força na praia, com shows ao vivo, o tradicional desfile Garota Peixe-Boi e atividades que valorizaram a riqueza cultural de Guajará.

Um vídeo divulgado nas redes destacou o cenário natural e a animação dos visitantes, evidenciando o clima vibrante do festival. Além da valorização da cultura local, o evento gerou impacto positivo na economia, com intensa movimentação no comércio e nos serviços.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.