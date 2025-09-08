Festival do Peixe-Boi movimenta Rio Gama em Guajará, no Amazonas

Nos dias 6 e 7 de setembro, o município de Guajará, no Amazonas, recebeu mais uma edição do tradicional Festival do Peixe-Boi, um dos principais eventos culturais da região. A programação, que reuniu música, lazer e atividades voltadas para a comunidade, atraiu moradores e visitantes para celebrar a identidade local e as belezas naturais do município.

No sábado (6), as secretarias municipais organizaram ações durante todo o dia, com serviços direcionados à população. As ruas em frente à escola municipal se transformaram em palco para apresentações musicais que animaram o público. Já no domingo (7), a festa ganhou ainda mais força na praia, com shows ao vivo, o tradicional desfile Garota Peixe-Boi e atividades que valorizaram a riqueza cultural de Guajará.

Um vídeo divulgado nas redes destacou o cenário natural e a animação dos visitantes, evidenciando o clima vibrante do festival. Além da valorização da cultura local, o evento gerou impacto positivo na economia, com intensa movimentação no comércio e nos serviços.