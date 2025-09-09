FICATE 2025: Festival Internacional do Circuito Amazônico de Teatro consolida-se na América Latina

O FICATE – Festival Internacional do Circuito Amazônico de Teatro chega à sua quinta edição entre 15 e 20 de setembro de 2025, consolidando-se como um dos mais importantes eventos culturais da região e um significativo circuito teatral latino-americano. O festival, que nasceu em 2018 com participação exclusiva de grupos da Bolívia, Peru e Brasil, expandiu suas fronteiras e agora reúne artistas de todo o continente.

Após três anos de hiato devido à pandemia de COVID-19, o FICATE retornou em 2023 com novo formato e ambição, transformando-se em um evento genuinamente latino-americano. Naquela edição histórica, o festival recebeu grupos do México, Chile, Colômbia, Equador e Brasil, demonstrando o potencial de integração cultural por meio das artes cênicas.

Um marco decisivo para o crescimento do festival ocorreu em 2024, quando a Cia Tanto de Lá Quanto de Cá, realizadora e idealizadora do evento, firmou parceria estratégica com o SESC Acre. Essa colaboração permitiu a ampliação da programação e a vinda de grupos internacionais da Colômbia, Argentina, México, Chile e Equador, além de companhias de outros estados brasileiros, como o grupo carioca Ciclomáticos.

O Sindicato dos Bancários (SEEB) emerge como um dos pilares de sustentação do FICATE – Festival Internacional do Circuito Amazônico de Teatro, confirmando pelo terceiro ano consecutivo seu apoio às ações do evento. A parceria, iniciada em 2023, coincidiu com a retomada do festival após o hiato causado pela pandemia de COVID-19.

Programação diversificada e acessível

A quinta edição mantém o compromisso com as origens do festival, levando espetáculos teatrais para escolas de ensino fundamental e médio, praças culturais e espaços alternativos. A programação inclui ainda ações formativas com oficinas e uma mesa redonda que debaterá o papel da arte na Amazônia Legal, reunindo especialistas, artistas e pesquisadores.

“O FICATE nasceu com o propósito de criar pontes entre os povos da Pan-Amazônia através do teatro. Hoje, celebramos não apenas nossa quinta edição, mas a consolidação de um projeto que ultrapassou fronteiras e se tornou referência para o teatro latino-americano”, afirma Yuri Montezuma, fundador do festival..

Edição 2025: consolidação continental

Para 2025, o FICATE confirma sua dimensão continental com a participação de grupos do México, Chile, Argentina, Equador, Bolívia e Brasil. A seleção de espetáculos reflete a diversidade estética e temática do teatro latino-americano contemporâneo.

O festival reafirma assim seu duplo compromisso: com o desenvolvimento do teatro acreano e com a integração cultural latino-americana, fortalecendo circuitos alternativos de difusão artística e promovendo o intercâmbio de saberes entre os povos da região.

Serviço:

FICATE 2025 – Festival Internacional do Circuito Amazônico de Teatro

Data: 15 a 20 de setembro de 2025

Locais: Escolas públicas e Usina de Arte João Donato.