“Ficha teima em não cair”, diz Carolina Dieckmmann sobre Preta Gil

Carolina Dieckmann emocionou seus seguidores nesta segunda-feira (1/9) ao prestar uma homenagem a Preta Gil, que faleceu em julho, vítima de um câncer.

A atriz compartilhou nas redes sociais a imagem de um quadro com o rosto da cantora e abriu o coração sobre a saudade da amiga.

O desabafo da atriz

“Ontem dei de cara com esse quadro e pedi para Emilie tirar uma foto. Eu sei, a ficha teima em não cair; ainda me pego sacando o telefone pra te mandar uma mensagem vez em quando; ainda me sinto sorrindo só de pensar em você; ainda me vejo tentando acreditar… como assim, você não vai mais voltar???”, escreveu.

No relato, Carolina revelou que, mesmo em meio ao luto, a memória de Preta Gil continua trazendo leveza e boas lembranças.

“Mesmo quando é pra chorar, você bota um sorriso na minha cara. Foi tãooooo bom, que a benção de ter te tido vai ser sempre maior do que a dor de ter te perdido. Juro que não vou deixar de agradecer… nunca. Meu amor!!!”, completou.

Carolina Dieckmmann e Preta Gil

Carolina Dieckmmann e Preta Gil

Preta Gil morreu no dia 20 de julho

Preta Gil e Carolina Dieckmmann

Repercussão

A publicação rapidamente repercutiu entre fãs e admiradores das duas artistas, que deixaram mensagens de carinho e apoio à atriz.

“”Ah, Carol, receba o meu abraço carinhoso e cheio de afeto. A matéria acaba, mas a energia nunca morrerá. Sei o quanto é difícil, mas vocês sempre estarão conectadas. Nada é por acaso… Vocês estão juntas, mas de outra forma. Você é luz.” escreveu Mari Saade, esposa de Stenio Garcia.

“Ahhh que linda”, escreveu a atriz Ingrid Guimarães.