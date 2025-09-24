fifa-revela-nomes-dos-mascotes-da-copa-do-mundo-2026.-confira

24/09/2025
A Fifa revelou, nesta quarta-feira (24/9), os mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026. A competição será disputada em três países: Canadá, México e Estados Unidos, e cada um deles terá um personagem próprio.

No Canadá, o representante será Maple, o goleiro do grupo e camisa 1 da equipe. O personagem mexicano é Zayu, atacante que veste a camisa 9 e tem traços inspirados em felinos. O nome vem do náuatle, idioma dos astecas, e significa “jovem”. Já os Estados Unidos contarão com Clutch, o camisa 10 e meio-campista do trio.

Confira o vídeo de revelação:

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

A tradição dos mascotes começou na Copa de 1966, na Inglaterra, com o leão Willie. Desde então, cada edição do Mundial contou com seus próprios personagens, alguns deles marcantes para os torcedores, como Naranjito, na Espanha em 1982, Fuleco, no Brasil em 2014, e La’eeb, no Catar em 2022.

Será apenas a terceira vez que mais de um mascote representa a mesma edição da Copa. As outras ocasiões foram em 1974, na Alemanha Ocidental, com a dupla Tip e Tap, e em 2002, quando Ato, Kaz e Nik foram os símbolos do Mundial de Coreia do Sul e Japão.

