Filha de MC Marcinho lança EP como novo nome e homenageará cantor em festival

Nova fase para a Marcelly Garcia e o nascimento da Mareé! A filha do saudoso e eterno príncipe do funk, MC Marcinho, que morreu em agosto de 2023, está prestes a lançar seu EP, o “Prazer, Mareé”, na próxima quarta-feira (24/9). O nome do novo trabalho é para mostrar sua nova identidade, composições próprias e até autoprodução feitas pelo celular. Além disso, no dia 28, ao lado de Delacruz, ela vai homenagear o pai no festival “Uma Doce Maravilha”. Em entrevista exclusiva à reportagem do portal LeoDias, ela abriu o coração sobre esses projetos.

Segundo ela, o nome do EP surgiu porque mudou o nome artístico. A musicista sempre foi conhecida como Marcelly Garcia, tanto pelos vídeos no TikTok, onde sempre publicou cantando e posteriormente quando descobriram que era filha de MC Marcinho.

Mareé fez uma retrospectiva da vida:

Passei por muitas coisas, desde polêmicas envolvendo tentativas contra minha vida e problema com drogas. Com o tempo, percebi que tudo envolvendo meu próprio nome parecia ruim demais, então, quando pensei que queria ter um nome artístico, me identifiquei com a maré do mar, uma hora alta, uma hora baixa, ela influencia em como o mar irá se comportar e é assim que me sinto diante dos meus altos e baixos, o nome Mareé não é só um nome artístico, mas sim uma identidade!

Ela avaliou a saúde. “Saúde física, acho que estou okay, tenho feito acompanhamento com a minha nutri. Quanto à saúde mental, estou muito bem, todos os dias superando obstáculos, como borderline e adicta, é necessário se cuidar para se manter bem e ter uma boa qualidade de vida”, declarou.

Um EP muito sonhado

O EP conta com 4 faixas e 3 músicas do álbum, tirando 1, são realmente vivências, como a faixa “Droga Preferida” que conta sobre quando Mareé se apaixonou por uma pessoa que não sabia lidar com um amor genuíno, ou “F*da Certa” quando se envolveu com alguém que só a enxergava como uma pessoa que sabia que tinha na mão.

Questionada sobre como anda o coração, a filha do cantor afirmou não ter espaço para alguém. “Meu coração está fechado, mas tenho certeza de que tem alguma brecha pra se alguém quiser entrar. Estou solteira e buscando melhorias pra mim mesma, acho que não é o momento certo pra me relacionar com outro alguém”, explicou.

Totalmente na vibe do R&B, Trap, Drill e acústico, ela saiu do funk e construiu sua identidade baseado naquilo que vive e que acredita. O funk foi o que a conectou a música, pois seu pai sempre foi sua maior inspiração.

“Na verdade nunca fui do funk, tudo que canto hoje, venho cultivando desde que comecei a cantar e compor. O funk eu levo na vivência e na alma”, disse.

Ela sonha alto e cita cantores com quem pretende gravar: “Tem muitos artistas nacionais e internacionais que eu amo, nacionais, eu diria que o próprio Delacruz, Luccas Carlos, Veigh, Gloria Groove e Ludmilla; internacionais, Justin Bieber, Post Malone, BTS, Stray Kids, Bruno Mars e Alicia Keys.”

Sobre os projetos, Mareé preferiu manter a descrição: “Eu até tenho algumas coisas em mente, porém preciso trabalhar em segredo. Dia 24 de setembro, meu aniversário, vocês poderão conhecer a Mareé através desse EP que foi muito sonhado”.

Festival “Uma Doce Maravilha”

No próximo domingo (28/9), Mareé irá participar do festival Uma Doce Maravilha, no Jockey Club da Gávea, e fará um show ao lado do Delacruz, que a convidou para participar dessa homenagem para o MC Marcinho. “Representá-lo nesse festival é muito mais que importante, é manter viva a memória da minha maior referência e melhor amigo. Quero transmitir para todos a mesma energia que meu pai depositava em cada show, mais uma vez tornar o MC Marcinho inesquecível”, afirmou.

Delacruz entrou em contato com ela, que se recordou que no velório do pai, o cantor prestou todo apoio e disse que o que pudesse fazer para ajudar, faria, e hoje pode dizer que vai dividir o palco também com uma das suas referências do que quer fazer na música. “O Delacruz, além de um artista incrível, é um ser humano incrível”, elogiou.

Com o avanço da tecnologia, é possível até mesmo cantar com pessoas já falecidas, como no caso de Daniel e João Paulo em abril deste ano de 2025, no “Domingão com Huck”, mas essa é uma possibilidade que Mareé descarta: “Acho que talvez, sim, mas não sei se seria algo que teria vontade de fazer, pois não seria real.”